واشنطن تؤكد على الحوار لمعالجة الأزمة في السويداء السورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة الحوار لمعالجة الأزمة الراهنة في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي في واشنطن، وفقا لبيان أصدرته الخارجية الأمريكية، الأربعاء.

وشدد روبيو على أهمية حماية المدنيين من جميع الأطراف في المحافظة السورية.

وتبادل وجهات النظر مع نظيره الأردني حول الأمن في المنطقة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية.

وشكر الوزير الأمريكي نظيره على دور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

ومنذ مساء الأحد، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 426 قتيلا، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد شيوخ الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.



