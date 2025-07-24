 حزب حماة الوطن: مصر تكسر الحصار وتُسعف غزة بـ166 شاحنة إنسانية وترفض تهويد الضفة الغربية - بوابة الشروق
الخميس 24 يوليه 2025 3:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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حزب حماة الوطن: مصر تكسر الحصار وتُسعف غزة بـ166 شاحنة إنسانية وترفض تهويد الضفة الغربية

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
علي كمال
نشر في: الخميس 24 يوليه 2025 - 3:12 م | آخر تحديث: الخميس 24 يوليه 2025 - 3:12 م

أشاد حزب "حماة الوطن" بالجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة بعد نجاحها في إدخال 166 شاحنة عبر معبري "زكيم" شمال القطاع وكرم أبو سالم، محمّلة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والعلاجية.

وأكد الحزب أن مصر بذلت جهودًا مضنية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية، لتسهيل دخول المساعدات، في محاولة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وسياسة التجويع بحق الأبرياء.

وفي السياق ذاته، رفض الحزب فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عقب مصادقة الكنيست، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية.

وشدد "حماة الوطن" على ضرورة تحرك دولي فاعل لوقف التجاوزات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد مستقبل عملية السلام في المنطقة.

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