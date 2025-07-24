روبرتسون: أحمل مع صلاح مسئولية دمج اللاعبين الجدد في الفريق

أكد أندرو روبرتسون، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أنه يحمل على عاتقه دمج اللاعبين الجدد في الفريق، مع قادة الريدز، ومن بينهم محمد صلاح.

وقال أندرو روبرتسون لقناة نادي ليفربول التليفزيونية: "عندما تنظر إلى اللاعبين الأربعة الكبار، القادة، أنا وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، محمد صلاح، فإننا نأخذ على عاتقنا محاولة دمج اللاعبين الجدد في الفريق بأسرع وقت ممكن".

وأضاف الظهير الأيسر الأسكتلندي: "خاصة عندما يكون هؤلاء اللاعبين قادمين من بلدان وثقافات مختلفة، فإن الأمر يتعلق بمساعدتهم على التأقلم بأسرع ما يمكن".

وتابع: "هؤلاء اللاعبون يعتنون بأنفسهم في الملعب بالتأكيد، فهم لديهم الكثير من الجودة وهذا هو الشيء الذي يسعدنا".

وأتم أندرو روبرتسون تصريحاته قائلًا: "الشباب الجدد تأقلموا بالفعل، وهوجو إيكيتيكي انضم إلينا لتوه، لذا سنتناول العشاء معا الليلة".

وكان هوجو إيكيتيكي قد التقى مع زملائه الجدد ضمن صفوف فريق ليفربول، للمرة الأولى في هونج كونج، حيث سافر بعد أقل من 24 ساعة من إتمام انتقاله من آينتراخت فرانكفورت مقابل 79 مليون جنيه إسترليني (107.06 مليون دولار).

وستكون أول مباراة لفريق ليفربول في جولته أمام ميلان يوم السبت القادم، ولكن مشاركة إيكيتيتي تظل محل شك في هذه المرحلة.