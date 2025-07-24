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أعلن أرسنال الإنجليزي تعاقده مع المدافع الإسباني كريستيان موسكيرا قادمًا من فالنسيا، بعقد طويل الأمد بداية من الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الفريق اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسرنا أن نعلن انضمام موسكيرا لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، بعقد طويل الأمد».

ولعب موسكيرا، صاحب الـ21 عامًا، مع من فالنسيا 90 مباراة في جميع المسابقات، وانضم لمعسكر أرسنال في رحلته الآسيوية، استعدادًا للموسم الجديد.

ولم يعلن النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة، فيما أشارت تقارير صحفية أن المدافع الإسباني سيكلف خزينة أرسنال 15 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وقال موسكيرا في أول تصريح له عقب الانضمام الرسمي لصفوف أرسنال: «لقد سنحت لي فرصة لا تصدق، وانضممت إلى ناد تاريخي وعظيم».