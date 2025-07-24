باكستان وأفغانستان تخفضان الرسوم الجمركية لـ27% بعد توقيع اتفاقية للتجارة التفضيلية

في خطوة واسعة نحو تطبيع العلاقات بين باكستان وأفغانستان، وقعت البلدان اتفاقية للتجارة التفضيلية، لخفض الرسوم الجمركية المفروضة على ثمانية منتجات زراعية.

وأفادت قناة "جيو" الباكستانية اليوم الخميس، بأن الاتفاقية التي وقعها كبار مسؤولي التجارة من البلدين، من شأنها أن تخفض الرسوم الجمركية المفروضة على أربعة صادرات أفغانية إلى باكستان (وهي العنب والرمان والتفاح والطماطم) وأربعة صادرات باكستانية إلى أفغانستان (وهي المانجو والكينوا والموز والبطاطس).

وسوف يتم تحديد معدلات الرسوم الجمركية على هذه المنتجات - التي كانت تتجاوز من قبل 60% - عند نسبة 27% فقط.

وأوضحت السفارة الأفغانية عبر منصة "إكس" أن "الاتفاقية ستسري لمدة عام واحد، اعتبارا من الأول من أغسطس 2025"، مضيفة أنها "قابلة للتجديد، وسوف تسمح أيضا بإضافة سلع أخرى في المستقبل"