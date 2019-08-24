كونتي يستبعد العودة لتولي منصب رئيس الوزراء بإيطاليا

استبعد القائم بأعمال رئيس الوزراء الإيطالي، جيوزيبي كونتي، الذي استقال الأسبوع الماضي، إمكانية توليه منصب رئيس الوزراء في حكومة جديدة.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن كونتي قوله في تصريحات للصحفيين بمدينة بياريتز في فرنسا على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع، إن أي تعاملات أخرى مع حزب "الرابطة" لن يكتب لها النجاح .

ويدفع حزب حركة خمس نجوم الذي يرأسه لويجي دي مايو لإبقاء جوزيبي كونتي رئيسا للوزراء لائتلاف جديد مع الحزب الديمقراطي، وهو خط أحمر للحزب المنتمي لتيار يسار الوسط.

وكان كونتي استقال الأسبوع الماضي بعدما سحب زعيم حزب الرابطة ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفيني دعمه للحكومة التي استمرت 14 شهرًا في محاولة للاستفادة من كم هائل من دعم الناخبين.

ووفقًا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، وضع نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته دي مايو شرطين في محادثاته مع الديمقراطيين وهما الموافقة على كونتي رئيسا للوزراء والمضي قدما في خطط لخفض عدد المشرعين. من جانبهم ، يضغط الديمقراطيون من إصلاح دستوري أوسع نطاقا.