«جنايات القاهرة» تستمع إلى شهود الإثبات فى «اقتحام قسم التبين».. و«الدائرة 5 إرهاب» تستكمل محاكمة المتهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء»



تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، وتبدأ بمواصلة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، الاستماع إلى شهود الإثبات فى محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد القمح الكبرى».

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث العنف التى شهدتها منطقة الطالبية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهم حيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتواصل ذات المحكمة، الاستماع إلى شهود الإثبات فى إعادة محاكمة 47 متهما فى قضية «اقتحام قسم التبين».

كانت محكمة النقض ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهما فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، الاستماع إلى شهود الإثبات فى محاكمة 3 متهمين، بتهمة قتل سائق لسرقة سيارته بمنطقة مقابر عرب راشد بحلوان.

كانت النيابة العامة أحالة المتهمين «عمر.ن. ص» نقاش، و«مختار. ر.ع» عامل بناء، و«محمد. ن.م» سائق، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة تهمة القتل العمد لـ«فتحى عبدالغفار محمد»، سائق وسرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية، بعد تقييد المجنى عليه، والتعدى عليه بعصا وتهديده بسلاح أبيض «مطواة» وشنقه بشال بمنطقة مقابر عرب راشد بحلوان.

وتواصل محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، الاستماع إلى شهود الإثبات فى محاكمة 11 متهما بجلب المخدرات إلى داخل البلاد عبر مركب صيد.

وبدأت الواقعة فى مارس 2019 بدائرة قسم شرطة الجمرك بعد ضبط مركب صيد، تحمل كميات كبيرة من مخدر الحشيش، وعلى متن المركب المتهمين «حسن.ع. ح»، 47 سنة، صياد، من كفر الشيخ، ومدحت.ا م 17 سنة صياد من كفر الشيخ، سعيد.م.ح 20 سنة صياد من رشيد، سعيد. ح.س 33 سنة صياد من كفر الشيخ، علاء.م م 32 سنة صياد من كفر الشيخ، فوزى م. ف. 22 سنة طالب من البحيرة، أسامة.م. ف. 25 سنة طالب من البحيرة، كريم.ج.م 27 سنة صياد من كفر الشيخ، علاء. م. ا. 15 سنة صياد، شادى.م.ح. 20 سنة، صياد، سعيد.ا.ا. 42 سنة صياد.

وتواصل الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى إعادة اجراءات محاكمة 6 متهمين فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى والتى عرفت إعلاميا بـ «أحداث مجلس الوزراء».

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.