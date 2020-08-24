الكويت: اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الأيدي العاملة

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أحمد الموسى، تطبيق اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الأيدي العاملة في الكويت.

وقال الموسى - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - إن الاشتراطات الجديدة تستهدف إضفاء مزيد من الضبط على سوق العمل، في ضوء الجهود المبذولة من الدولة في هذا الشأن.

وأوضح أن القرار الجديد نص على تحويل العاملين من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي، مع مراعاة الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة وديوان الخدمة المدنية، وحظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي، على أن يستثنى من هذا الحظر كل من أزواج وأبناء الكويتيات، وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق، وأصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي، في التحويل إلى المنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة، بشرط أن تكون طبيعة متعلقة بالمجال الصحي، مثل الأطباء والعاملين بالهيئة التمريضية وغيرهم ممن يمارس اختصاصات طبية، وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى وزارة الصحة.