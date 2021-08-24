اليونيسف تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية للأطفال في أفغانستان

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، من تدهور الأوضاع الإنسانية للأطفال في أفغانستان، ووفاة العديد منهم بسبب سوء التغذية الحاد دون الحصول على العلاج.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور: "هذه هي الحقيقة المروّعة التي يواجهها الأطفال الأفغان وهي لا تزال كذلك بصرف النظر عن التطورات السياسية الجارية والتغييرات في الحكومة".

ووفقاً لتقديرات اليونيسف، يحتاج حوالي 10 ملايين طفل في جميع أنحاء أفغانستان إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، ويعاني ما يقدر بمليون طفل من سوء التغذية الحاد على مدار هذا العام.

وبحسب الوكالة الأممية، سيظل الملايين بحاجة إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك حملات التطعيم المنقذة للحياة ضد شلل الأطفال والحصبة، والتغذية والحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي، ويقدر عدد الأطفال خارج المدرسة بـ 4.2 مليون طفل، بما في ذلك أكثر من 2.2 مليون فتاة، ومنذ يناير الماضي وثقت الأمم المتحدة أكثر من ألفي انتهاك جسيم لحقوق الأطفال، وما يقرب من 435.000 طفل وامرأة من النازحين داخليا.

وأشارت اليونيسف إلى أنه بعد 65 عاما من العمل في أفغانستان في مساعٍ لتحسين حياة الأطفال والنساء، ستظل اليونيسف في الميدان، الآن وفي الأيام المقبلة.

وتوسع اليونيسف نطاق برامجها المنقذة للحياة للأطفال والنساء، بما في ذلك من خلال تقديم خدمات الصحة والتغذية والمياه للأسر النازحة.

وحثت المسؤولة الأممية حركة طالبان وغيرها من الأطراف على ضمان حصول اليونيسف وشركائها في المجال الإنساني على وصول آمن وفي الوقت المناسب وبدون قيود للوصول إلى الأطفال المحتاجين أينما كانوا، وقالت: "إن التزامنا تجاه أطفال أفغانستان لا لبس فيه، وهدفنا هو أن يتم تحقيق وحماية حقوق كل واحد منهم".