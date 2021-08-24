وفاة أطول رجل في أمريكا عن 38 عاماً

توفّي أطول رجل في الولايات المتحدة، بطول مترين و35 سنتيمتراً بحسب القياسات الرسمية، الجمعة، إثر اعتلال في القلب عن 38 عاماً في ولاية مينيسوتا، وفق ما أعلنت والدته على فيسبوك.

وكان الأمريكي من أصل أوكراني إيجور فوفكوفينسكي يصارع المرض طوال حياته، بسبب ورم تسبب له بإفراز مفرط لهرمونات النموّ.

ولهذا السبب تحديداً، انتقلت عائلته عندما كان طفلاً للعيش في روتشستر، وهي مدينة في شمال الولايات المتحدة معروفة بخدماتها الصحية.

وما انفكّ إيجور يزداد طولاً على الرغم من كلّ العلاجات المقدّمة له، إلى أن بلغ مستوى قياسياً في الطول للولايات المتحدة صدّق عليه مفوّضون في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، عندما كان في الـ27 من العمر، وفقا لموقع قناة الشرق الإخبارية.

وخلال نسخة عام 2013 من مسابقة "يوروفيجن"، حمل إيجور على المسرح المغنية التي كانت تمثل أوكرانيا.

وكان قد لفت أيضاً نظر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عندما سلّم عليه خلال تجمّع سياسي عام 2009، حيث كان يرتدي خلاله قميصاً كُتب عليه "أكبر مؤيّد لأوباما في العالم".

وورد في موسوعة "جينيس" أن أطول رجل في العالم راهناً، وهو التركي سلطان كوسن (مترين و51 سنتيمتراً).

غير أن أطول رجل في التاريخ المعاصر هو الأميركي روبرت وادلو الذي بلغ طوله مترين و72 سنتيمتراً.

وكان أيضاً يعاني فرطاً في إفراز هرمونات النموّ وتوفّي عام 1940 عن 22 عاماً.