واشنطن ترد على النص النهائي لإحياء المفاوضات النووية مع إيران

أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، إرسالها ردًا للاتحاد الأوروبي، على مقترحات طهران بشأن إحياء الاتفاق النووي،وذلك بعد يومين من انتقاد إيران تأخر التعليق الأمريكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ردت على تعليقات إيران بشأن النص النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى.

وأضاف برايس: "تسلمنا من خلال الاتحاد الأوروبي تعليقات إيران على النص النهائي الذي اقترحه الاتحاد. وانتهت مراجعتنا لتلك التعليقات. قدمنا الرد للاتحاد الأوروبي اليوم".

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء أنها تلقت وبدأت بدراسة رد الولايات المتحدة على مقترحاتها بشأن النص "النهائي" الذي طرحه الاتحاد الأوروبي ضمن الجهود الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال المتحدث باسم "الخارجية" ناصر كنعاني في بيان إن طهران "تلقت عصر اليوم عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأمريكية على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات".

وأكد أن "عملية المراجعة الدقيقة لآراء الجانب الأمريكي بدأت، وستعلن إيران ستعلن رأيها في هذا السياق الى المنسق بعد إنهاء مراجعتها".

وكانت إيران أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، أنها تقدمت بمقترحاتها على "النص النهائي" الذي اقترحه في الثامن من أغسطس الجاري، الاتحاد الأوروبي الذي ينسّق المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر يونيو، لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر. وفي الرابع من أغسطس استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية "نهائية"، فيما قالت إيران إنها أرسلت بحلول منتصف ليل 15-16 أغسطس "الرد الخطي" على المقترح الأوروبي الأخير، معتبرة أنه "سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة"، وفق ما أفادت في حينه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.