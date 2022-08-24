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الزمالك: أمير مرتضى أفضل مدير كرة في تاريخ مصر

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 12:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 12:21 ص

أشاد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، والمتحدث الرسمي باسم النادي، بالدعم الذي قدمه جمهور الأبيض للفريق خلال الموسم الجاري، ممتدحًا شقيقه أمير المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": «جمهور الزمالك وقف بجانبنا كأسرة ونعمل "خدامين" عند جماهير النادي، وقت الانتصار يجب أن تتذكر الخصم وتقول لهم هارد لك وحظ أوفر، وأتمنى حصد بطولة الدوري في الموسم المقبل أيضًا».

وواصل: «مرتضى منصور تعرض للظلم وربنا أعطى له حقه، وأمير مرتضى كان يأتي لي وكان متخوفًا من تولي منصبه، ولكنه أثبت أنه أفضل مدير كرة في تاريخ مصر، أفضل شيء في الزمالك هي الجماهير».

وحسم الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة عشر في تاريخه والثانية على التوالي بعد منافسه قوية مع فريقي الأهلي وبيراميدز بالآونة الأخيرة.


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