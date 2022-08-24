الدولية للصليب الأحمر: فيضانات اليمن خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "إن الأمطار الموسمية الغزيرة وما تبعها من فيضانات جارفة اجتاحت عدة محافظات في اليمن على مدى الأسابيع القليلة الماضية، خلفت أضرارا فادحة في الأرواح وسبل العيش، حيث لقي العشرات حتفهم ودمرت منازل وأراض زراعية وطرق والعديد من مرافق البنية التحتية الحيوية".

وأشارت اللجنة - في تقرير بجنيف، اليوم الأربعاء - إلى أن الفيضانات ألقت عبئا إضافيا يضاعف من معاناة الملايين من اليمنيين الذين لا يزالون يتجرعون صنوفا من المعاناة من جراء النزاع المسلح الممتد منذ أكثر من سبع سنوات، لافتة إلى أن 99 شخصا على الأقل من بينهم أطفال قد لقوا حتفهم في مناطق مختلفة، كما تضررت حوالى 35 ألف أسرة.

وأكدت أن اليمن يكافح لمواجهة تبعات النزاع، سواء فيما يتعلق بالنزوح أو تفاقم وانعدام الأمن الغذائي، وكذلك انهيار شبكات الخدمات الذي بات وشيكا في ظل الهشاشة الشديدة التي تعاني منها الخدمات الأساسية "المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي وأنظمة الرعاية الصحية"، موضحة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات فاقمت من انتشار الأمراض الموسمية والأمراض المنقولة بالمياه، مثل "الكوليرا وحمى الضنك والملاريا"، والتي تحصد أرواح الكثيرين في بلد لا تتجاوز نسبة المرافق الصحية التي مازالت تعمل فيه 51% فقط.

وقالت رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن مولان جيوفانى "إن الفيضانات ألحقت أضرارا بالغة بالأراضى الزراعية في اليمن"، محذرة من أن ذلك سيفاقم كثيرا من حالة انعدام الأمن الغذائي في بلد يعانى فيه ما يصل إلى 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، لافتة إلى أن الفيضانات جرفت ذخائر غير منفجرة وألقتها في مناطق سكنية وزراعية، بما يعرض المدنيين لخطر جسيم.