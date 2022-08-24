نوال الزغبي في مشاركة أولى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

استمرارا لفعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والبالية يحتضن مسرح المحكى 3 حفلات متتالية مساء الخميس 25 أغسطس.

ففى العاشرة مساء تشارك ولأول مرة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بمجموعة من أعمالها التي حققت شهرة واسعة منها عينيك كدابين، ليه مشتقالك، ما أندم عليك، ياما قالوا، روحي يا روحي، شو أخبارك، بعينك، عقلي وقف، علي دلعونا، القاسي، اللي اتمنيته، ألف ومية، الناس العزاز وغيرها.

يسبقها وفي الثامنة مساء حفلا لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد يتضمن نخبة من أشهر المؤلفات الوطنية والتراثية والعاطفية التي أبدعها كبار الشعراء والملحنين.

يليه حفلا لأوركسترا النور والأمل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا يضم عدد من المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية.