السيطرة على حريق منزل وشقة سكنية بنطاق الجيزة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق منزل، وشقة سكنية، بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغين منفصلين يفيدا نشوب حريق داخل منزل بقرية المنابرة بعزبة حسين عوض في الصف، وحريق شقة سكنية بشارع الثلاثيني في الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريقين دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.