وزير الخارجية اللبناني: معالجة التوتّر الذي تسبّبه إسرائيل يخفّف احتمالات الحرب

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبدالله بو حبيب أن ما يهم بلاده هو تخفيف التوتّر بين القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفل" وبعض الأهالي، والتوتّر الذي تسبّبه إسرائيل.

وقال الوزير بو حبييب، لصحيفة "نداء الوطن" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "لا أذهب إلى نيويورك كي أتحدّى أحداً أو لأكون سبباً في عرقلة أي اتفاق يتعلّق بالتمديد للقوة الدولية، ما يهمّ لبنان هو تخفيف بؤرة التوتّر الناجم أحياناً عن الاشتباك بين بعض الأهالي وعناصر "يونيفيل"، والتوتّر الذي تتسبّب به إسرائيل".

وأضاف "إن معالجة الأمرين سيخفّف احتمالات الحرب وانعكاساتها إقليمياً وتؤمّن الاستقرار للبنان مع بدء استخراج ثروته من الغاز من المياه الإقليمية".

وتابع بوحبيب: "هذه هي رسالتنا في نيويورك وليست رسالة تحدٍّ للأمريكيين أو لغيرهم، وإذا رفضها مجلس الأمن يتحمّل مسؤولية تردّي الوضع الأمني جنوباً، ولهذا السبب ساعقد اجتماعات مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومع الأمين العام للأمم المتحدة لأنقل هذه الرسالة".

وأوضح أن الموضوع لا يقتصر " على التمديد لـ"يونيفيل" وتعديل البند المتعلّق بعملها، بل بأمور أخرى كالحدود وضمان الأمن والاستقرار".

ولفت إلى أن الأمريكيين اقتنعوا " بأن نبدأ مفاوضات ثلاثية مع يونيفيل كي نكمل إظهار الحدود التي سبق ورسمت عام 1923 وتم تثبيتها عام 1949 وسنكمل مشوار التأكيد عليها".

وأوضح أنّ "المسألة لا علاقة لها بحزب الله، بل بآلية عمل اليونيفيل بما يجنّبها التصادم مع الأهالي، وتثبيت الحدود مع إسرائيل".

وتوجه الوزير بو حبيب إلى نيويورك أمس الأربعاء ليلتحق بالوفد اللبناني الرسمي إلى مجلس الأمن الدولي، لمواكبة النقاش حول قرار التمديد لـ "يونيفل" لسنة أخرى المتوقع صدوره في 31 أغسطس الحالي.

ويسعى الوفد اللبناني للتوصّل إلى صيغة تناسب لبنان لناحية صلاحيات "اليونيفل"، وحرية حركة جنودها، ويعتبر لبنان أن استمرار التعاون والتنسيق الدائم بين "اليونيفل" والجيش اللبناني مهم لإنجاح مهمة القوات الدولية في لبنان.