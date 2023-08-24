النرويج تزود أوكرانيا بصواريخ أيريس-تي ومقاتلات إف-16

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، اليوم الخميس، خلال زيارة إلى كييف، إن بلاده ستزود أوكرانيا بالصواريخ المضادة للطائرات طراز أيريس - تي، لدعمها في الحرب مع روسيا.

وأضاف ستوره، في بيان صادر عن حكومته، إنها ستكون "واحدة من أكبر التبرعات النرويجية للمعدات العسكرية لأوكرانيا حتى الآن".

وأعلنت وسائل إعلام نرويجية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن النرويج قررت إمداد كييف بعدد غير محدد من مقاتلات إف-16، لتصبح ثالث دولة بعد الدنمارك وهولندا تقدم المقاتلات العسكرية لأوكرانيا.

جاء ذلك في تقارير لشبكة "تي في تو" وهيئة البث العامة "ان ار كيه"، بعدما زار ستوره أوكرانيا في يوم استقلال البلاد، وربما ليمهد الطريق أمام إعلان القرار.

وقال ستوره إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى المزيد من المعدات العسكرية والصواريخ والصواريخ المضادة للطائرات، لذلك تقدم النرويج كل ما يمكنها تقديمه.

وأضاف ستوره: "تحتاج السلطات الأوكرانية إلى مساعدتنا لتزويد العائلات والشركات والمؤسسات العامة بالكهرباء والتدفئة قبل حلول شتاء آخر".

يذكر أن أوسلو تدعم إمدادات الكهرباء الأوكرانية بما يعادل 130 مليون يورو (141 مليون دولار).

وأوضح رئيس الوزراء النرويجي أن الأموال التي يتم توجيهها من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ستستخدم لإصلاح وصيانة البنية التحتية الحيوية وشراء الغاز لتخزينه في حالات الطوارئ.