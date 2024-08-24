محافظ الغربية: مبادرة Jبداية» استراتيجية متكاملة هدفها الأول تنمية الإنسان

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، الاجتماع التنسيقي لاستعراض ومناقشة خطط ورؤى المراكز والمديريات والهيئات بالمحافظة؛ لتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية وبناء الإنسان، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات والهيئات والمؤسسات ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

وأكد "الجندي"، خلال الاجتماع، أن مبادرة "بداية" تعد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هي "تنمية الإنسان"، مشيرا إلى أن تعاون كل الهيئات والوزارات هو نوع من التكامل الذي يعتبر أساس العملية التنموية الشاملة، حيث إن من أهم أهداف المبادرة هو العمل على بناء الإنسان في جميع القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكل الأسر المصرية والعمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح ومتعلم، ومتمكن وقادر على نفع المجتمع؛ ليصل بالدولة إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية .

وأضاف محافظ الغربية، أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي للتنمية البشرية، تتمثل في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية، على المستويين المحلي والعالمي، لإعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على تسخير جميع الإمكانات والجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة، والعمل على التفكير الابتكاري والبحث دائما عن أفكار مستقبلية خارج الصندوق.

من جانبه أشار الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، إلى أن المبادرة تحقق التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية للمواطنين وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين كل الوزارات والهيئات والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.

وأكد أن المبادرة تأتي في إطار مهام المجموعة الوزارية التي تم تشكيلها، والمختصة بمحور التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري، والتي تهدف إلى تنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن على أرض الواقع بشكل سريع وفعال، بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقدم الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، عرضا تفصيليا عن ما سيتم تقديمة خلال المبادرة، مؤكدًا أن رؤية الوزارة هو الحفاظ على صحة المواطنين عن طريق الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية وتحسين صحة الأفراد والبيئة والوقاية من الأمراض والاكتشاف المبكر لها، مقدما عرضا تفصيليا عن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان لبناء الإنسان والخدمات الوقائية والعلاجية والمبادرات الرئاسية والتثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية، وتنظيم الاسرة والقوافل العلاجية، مؤكدًا أن قطاع الصحة في مقدمة الرؤية الشاملة التي وضعتها الدولة لبناء الإنسان المصري، لاسيما دوره كمحور رئيس في التنمية الشاملة.

واختتم الاجتماع باستعراض خطط المراكز والمديريات لتنفيذ المبادرة بما يتماشى مع الرؤية العامة، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطني المحافظة.