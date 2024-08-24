 فخري الفقي: التحول الرقمي هو السبيل لحل أزمة الاقتصاد غير الرسمي - بوابة الشروق
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فخري الفقي: التحول الرقمي هو السبيل لحل أزمة الاقتصاد غير الرسمي

أحمد علاء
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 11:42 م | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 11:42 م

قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر بدأت في التحول الرقمي منذ عام 2021 حتى الآن.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «الشرق» الإماراتية، السبت، أن هناك جهودا حثيثة في أن يكون الاقتصاد المصري به تحول رقمي، وأن يكون التدخل البشري أقل ما يمكن.

وأشار إلى أن التحول الرقمي هو السبيل لحل أزمة الاقتصاد غير الرسمي، من خلال الوصول إليه وتقديره بشكل صحيح.

ولفت إلى أن وثيقة السياسات الضريبية الجديدة ستخرج إلى النور في الفترة المقبلة، وهي تتضمن حوافز كثيرة للقطاع غير الرسمي، الذي يضم في معظمه مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن هناك موروثا بأن الضرائب مُجحفة وأن إجراءات وتراخيص الدخول في الاقتصاد الرسمي معقدة ومكلفة للغاية، لكن هذه الوثيقة تساهم في تبسيط الحسابات الضريبية.

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