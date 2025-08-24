10 شهداء بينهم طفلان في قصف للاحتلال على خان يونس وحي الصبرة

استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان على الأقل بعد قصف مسيرة للاحتلال في مخيم القادسية غرب خان يونس.

كما استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، بعد قصف مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في محيط شارع القايض بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 64 شهيدًا و278 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 62 ألفًا و686 شهيدًا، و157 ألفًا و951 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، بلغت 10آلاف و842 شهيدا، و45 ألفًا و910 إصابات.

ونوهت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضحايا المساعدات بلغ 19 شهيدًا و123 إصابة.

وأعلنت ارتفاع إجمالي ضحايا «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2095 شهيدًا، وأكثر من 15 ألفًا و431 إصابة.

ولفتت إلى أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات 24 الماضية، 8 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 289 حالة وفاة، من ضمنهم 115 طفلًا.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.