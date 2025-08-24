انتشال جثمان طفلة من تحت أنقاض منزل منهار في سمنود

تمكنت قوات الإنقاذ بمحافظة الغربية من انتشال جثمان طفلة تُدعى "مريم رضا عبدالنبي" 12 عامًا، من أسفل أنقاض منزل منهار، مكون من 4 طوابق بمدينة سمنود، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بسمنود.

وكانت مدينة سمنود بمحافظة الغربية شهدت مساء اليوم حادث انهيار جزئي لمنزل قديم مكون من 4 طوابق، حيث سقطت أسقف 3 طوابق منه؛ مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي في المنطقة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الغربية بلاغًا يفيد بانهيار المنزل مع وجود أنباء عن احتجاز طفلة تُدعى "مريم رضا عبدالنبي"، 12 عامًا، أسفل الأنقاض.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوات الحماية المدنية والجهات المعنية إلى موقع الحادث، تم فرض كردون أمني حول العقار وإخلاء المنطقة المجاورة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتواصل فرق الإنقاذ أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين وسط تواجد أمني مكثف وتعاون من أهالي المنطقة حتى تم انتشال جثمان الطفلة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بسمنود تحت تصرف النيابة العامة.