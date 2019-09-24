بدء تسيير ثاني دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي بسوريا

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أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأنه بدأ اليوم الثلاثاء تسيير ثاني دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا، وذلك في إطار جهود إنشاء "المنطقة الآمنة" المتفق عليها بين الجانبين.

وكانت الدورية الأولى بين الجانبين جرت في 8 سبتمبر الجاري.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا تهديده بإطلاق عملية عسكرية من جانب أحادي في شمال سوريا في حال لم يتم إقامة "منطقة آمنة" مشتركة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة في أغسطس على إقامة "مركز عمليات مشتركة" لتنسيق وإدارة إنشاء "منطقة آمنة" شمالي سوريا. وتهدف تركيا من هذه المنطقة إلى إبعاد المسلحين الأكراد عن حدودها.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سوريا، الجناح السوري لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التركية، التي تنشط في مناطق جنوب وشرق البلاد، وتصنفها السلطات التركية على أنها "منظمة إرهابية" انفصالية.