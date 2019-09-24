غدا.. اللجنة تستعرض مع مسئولى «التخطيط» برامج الإصلاح الإدارى

جاب الله: يجب على رؤساء الأحياء إجراء جولات يومية لـ«رصد البالوعات».. وفؤاد: لم نجد أى تحركات رسمية لمنع الكارثة

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجينى، اليوم، أزمة حوادث السقوط المتكرر لأطفال فى بالوعات الصرف الصحى، بمناطق متفرقة من الجمهورية، ما يودى بحياة هؤلاء الأطفال، دون تحركات حاسمة من مسئولى الوحدات المحلية لمنع تكرارها.

ووفق جدول أعمال الاجتماع، الذى تلقت «الشروق» نسخة منه، فإن اللجنة ستتابع التوصيات العامة الصادرة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز الغول، حول وفاة طفلة إثر سقوطها ببالوعة صرف صحى غير مغطاة نتيجة إهمال مسئولى الوحدة المحلية بمركز نجع حمادى.

ومن المقرر أيضا أن تستعرض اللجنة، غدا، مع مسئولى وزارة التخطيط برامج الإصلاح الإدارى للدولة.

كما تناقش اللجنة كتاب النائبين إيهاب منصور، ومحمد فؤاد، بشأن وفاة طفل بسبب سقوطه فى بالوعة صرف صحى بدون غطاء أمام نادى الطالبية بشارع الهرم، بالإضافة إلى الإهمال وغياب التنسيق بين المسئولين فى الوزارات المعنية.

وطالبت عضوة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، منى جاب الله فى تصريح لـ«الشروق»، بضرورة متابعة رؤساء الأحياء وإجراء جولات يومية، وتكليف مسئوليها برصد البالوعات غير المغطاة، وتوجيه المهندسين بالمرور باستمرار لتفقد حالة الشوارع من جميع النواحى بما فيها انتشار القمامة.

وكان النائب محمد فؤاد، أصدر بيانا أخيرا، أكد فيه أن الاجتماع يأتى لمناقشة الأزمة ومتابعة التوصيات العامة التى أصدرتها اللجنة خلال العام الماضى.

وأضاف فؤاد فى بيانه: «أن واقعة غرق الطفل ياسين فى بالوعة صرف صحى بالطالبية يجب ألا تمر مرور الكرام وأن تكون هناك مساءلة سياسية خاصة فى ظل وجود توصيات صادرة العام الماضى من لجنة الإدارة المحلية على إثر حادث السويس وقنا؛ إلا أننا لم نجد أى تحركات حقيقية فى إطار تلك التوصيات وهو ما أودى بحياة العديد من الأبرياء».

إلى ذلك، تفاعل عدد من أعضاء مجلس النواب مع وقائع سرقة أغطية البالوعات؛ حيث أعلنت النائبة أنيسة حسونة، مطلع أغسطس الماضى، تقدمها بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تلك الوقائع دون أن تتخذ الحكومة إجراءات لحمايتها.