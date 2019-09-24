يلقي رؤساء وقادة دول العالم، اليوم الثلاثاء، الخطابات السنوية لهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ74، والمنعقدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتبدأ فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلقاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تقرير عن أعمال المنظمة، ليعقبه كلمات رؤساء وقادة الدول، وفقًا للترتيب التالي، والذي نشره الموقع الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة:

- الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو.

- الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

- الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

- الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

- الرئيس النيجيري، محمد بخاري.

- رئيس المالديف، إبراهيم محمد صلح.

- أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.

- الرئيس السويسري، أولي ماورر.

- رئيس كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش.

- رئيس بوليفيا، إيفو مورالس.

- العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

- رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن.

- رئيس بوركينا فاسو، روش كابوري.

- الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

- رئيس تشيلي، سبستيان بنييرا.

- رئيس مجلس البوسنة والهرسك الرئاسي، زيليكو كومشيتش.

- رئيس أنجولا، جواو لورنسو.

- الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو.

- رئيس رواندا، بول كاغامه.

- رئيس فنلندا، ساولي نينيستو.

- أمير موناكو، ألبرت الثاني.

- رئيس النيجر، محمد يوسفو.

- ملك هولندا، فيليم ألكسندر.

- الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري.

- رئيس لاتفيا، إيجيلز لفيتس.

- رئيسة سلوفاكيا، زوزانا كابوتوفا.

- رئيس كازاخستان، قاسم جوارت توكاييف.

- رئيس بولندا، أندجي دودا.

- رئيس الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدي.

- ولي عهد ليختنشتاين، ألويس.

- رئيس بيرو، مارتن فيزكارا.

- رئيس السنغال، ماكي سال.

- رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.

- رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

- رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن.

- رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.

- رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

- رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني.