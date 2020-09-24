الحكومة: المغرب من أول الدول التى ستحصل على اللقاحات ضد كورونا

قال رئيس الحكومة المغربية ، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، فى كلمة امام مجلس الحكومة بالعاصمة الرباط، أن العالم يشهد "تنافسا دوليا قويا للوصول إلى لقاح ناجح".



وأشار إلى أن "المغرب بقيادة الملك محمد السادس إبرم اتفاقيات مع مصنِّعَيْن اثنين، الاول شركة صينية وأخرى بريطانية-سويدية؛ وذلك حتى يستفيد المغاربة من اللقاح بمجرد الانتهاء من جميع مراحل البحث والدراسة والتجارب المتعلقة بهذه اللقاحات".



جدير بالذكر ان المغرب وقع ، قبل أيام، مذكرة تفاهم للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا تنتجه شركة "إر-فارم" الروسية بترخيص من مجموعة "أسترازينيكا"، علما أن المملكة المغربية كانت قد بدأت قبل أسابيع المشاركة في التجارب السريرية للقاح تطوره شركة سينوفارم الصينية.



وانطلقت في الشهر الجاري التجارب السريرية الخاصة باللقاح الذي طورته الشركة الصينية "سينوفارم" في المغرب، حيث تم اختيار كل من المستشفى الجامعي بالرباط والدار البيضاء، ثم المستشفى العسكري بالرباط، بمشاركة عشرات المتطوعين.



وكان وزير الصحة المغربى ، خالد آيت الطالب، أكد أن المغرب سيشارك في التجارب السريرية المتعلقة بـ"كوفيد 19"، للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة.



وأكد آيت الطالب، في تصريحات صحافية، أن "المملكة ستدخل، على غرار عدد من الدول ومع عدة دول، في تجارب سريرية لهذا اللقاح، نظرا لوجود المواد القانونية الكافية التى تكفل قانونية التجارب ".