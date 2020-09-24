اليابان: خبراء يحذرون من عودة ظهور إصابات جديدة بكورونا

حذر خبراء في مجال مكافحة فيروس كورونا، اليوم الخميس، من أن اليابان قد تواجه عودة ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا، رغم تراجع عدد الحالات الجديدة منذ أواخر يوليو الماضي.



وقالت المجموعة الاستشارية لوزارة الصحة - حسب ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - إن وتيرة تراجع عدد الإصابات الجديدة تباطأت مؤخرًا، وبلغ إجمالي الإصابات الجديدة 3287 في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام السبعة الأخيرة حتى 22 سبتمبر، مسجلا انخفاضًا عن الأسبوع السابق الذي بلغت خلاله حصيلة الإصابات 3731.



وسجلت اليابان حالات تفشي للفيروس في المطاعم وأماكن العمل منذ استئناف النشاط الاقتصادي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى خلع الأشخاص الكمامات أثناء التحدث.



ويعمل خبراء الصحة اليابانيون أيضًا على تحديد ما إذا كانت النزهات المتكررة أو حتى السفر خلال فترة عطلة اليابان التي تستمر أربعة أيام حتى يوم الثلاثاء قد تسببت في عودة ظهور الفيروس.



وقال تاكاجي واكيتا المدير العام للمعهد الوطني للأمراض المعدية الذي يرأس المجموعة" نحتاج إلى مراقبة تأثير حركة المواطنين خلال الإجازات".