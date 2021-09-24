 إزالة 385 حالة تعد على أملاك الدولة خلال الموجة الـ18 بكفر الشيخ - بوابة الشروق
الجمعة 24 سبتمبر 2021 12:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

إزالة 385 حالة تعد على أملاك الدولة خلال الموجة الـ18 بكفر الشيخ

محمد نصار:
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 12:23 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 12:23 م
أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إزالة 385 حالة تعد على أملاك الدولة، منذ بدء الموجة 18 وحتى الآن، شملت (237 قرار إزالة مبانى على مساحة 18767 متراً، و148 قرارا زراعيا على مساحة 168 فدانا، و10 قراريط، و17 سهما)، بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح ، مدير أمن كفر الشيخ.

وأشار المحافظ إلى أنه أصدر تعليمات إلى رؤساء المدن والقرى والوحدات المحلية بإزالة التعديات من المهد وتنفيذ القانون بحسم، مؤكدًا أن عمليات الإزالة مستمرة بمختلف مراكز المحافظة وتتم بإدارة كاملة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك