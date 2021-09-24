إزالة 385 حالة تعد على أملاك الدولة خلال الموجة الـ18 بكفر الشيخ

أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إزالة 385 حالة تعد على أملاك الدولة، منذ بدء الموجة 18 وحتى الآن، شملت (237 قرار إزالة مبانى على مساحة 18767 متراً، و148 قرارا زراعيا على مساحة 168 فدانا، و10 قراريط، و17 سهما)، بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح ، مدير أمن كفر الشيخ.



وأشار المحافظ إلى أنه أصدر تعليمات إلى رؤساء المدن والقرى والوحدات المحلية بإزالة التعديات من المهد وتنفيذ القانون بحسم، مؤكدًا أن عمليات الإزالة مستمرة بمختلف مراكز المحافظة وتتم بإدارة كاملة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.