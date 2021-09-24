وزير الأوقاف يفتتح 14 مسجدا جديدا في البحيرة بـ24 مليون جنيه

أدى هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوبة بمدينة دمنهور، بالتزامن مع افتتاح 14 مسجدا بنطاق المحافظة في إطار الإحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، بتكلفة 24 مليون جنيه.

وألقى نوح العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف لشئون مكتب الوزير، خطبة الجمعة والتي جاءت بعنوان (المواساة في القرآن الكريم)، أكد خلالها أن المواساة من القيم الإسلامية النبيلة والأخلاق الإنسانية الفاضلة التي يُعين بها الإنسان غيره على التغلب على أحزانه وآلامه والمتأمل في كتاب الله (عز وجل) يجد أنه قد أولى قيمة المواساة عناية خاصة، بل أن الله سبحانه تولى بنفسه بمواساة أنبيائه وأوليائه وأصفيائه.

وأشار إلى أن صور المواساة كثيرة، ومنها المواساة بالمال والمواساة بالنصيحة والمواساة بالمشاركة الوجدانية والمواساة بالدعاء فما أحوجنا إلى أن نتحلى بخلق المواساة بيننا حتى تشيع روح الأخوة وتقوي العلاقات في المجتمع وتسود الألفة والمحبة بينهم، حيث قدم وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية التهنئة للواء المحافظ ولشعب البحيرة العظيم بمناسبة العيد القومى.

وقال وزير الأوقاف، إن مصر دولة بناء ونحن يوميا نرى البناء والتعمير فى قطاعات الطرق والبنية التحتية والإسكان ودور العبادة، ونحن هنا اليوم في محافظة البحيرة لافتتاح 14 مسجدا بتكلفة تجاوزت ٢٤ مليون جنيه.

ورحب اللواء المحافظ بفضيلة وزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية، مؤكدا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، حيث تم خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتى الآن بناء وافتتاح ٢٨٢ مسجدا، تجاوزت تكلفتها ٣٩٠ مليون جنيه، فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ١٢٦٩٦ مسجدا و١٤٣١ زاوية لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو.

وتم اليوم وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، افتتاح وأداء الصلاة بعدد ١٤ مسجدًا جديدًا على مستوى ١٠ مراكز والتي تم تنفيذها ضمن خطة وموازنة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة بتكلفة إجمالية بلغت ٢٤ مليون و٧٥٠ ألف جنيه.

والمساجد التى تم افتتاحها هى:

- مسجد عبد الله بن مسعود بقرية الخزان بدمنهور بمساحة ١٧٠ مترا، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٢٠٠ ألف جنيه.

- مسجد عبد الجواد عبد الكريم بقرية البرنوجي بدمنهور بمساحة ٧٥ مترا، بتكلفة إجمالية بلغت ٨٠٠ ألف جنيه.

- مسجد حميدة حسن بقرية كوم البركة بكفر الدوار بمساحة ٣٦٠ مترا، بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٨٠٠ ألف جنيه.

- مسجد النور العزبة البحرية بقرية طلبمات برسيق بأبو حمص بمساحة ٢١٣ مترا، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٧٠٠ ألف جنيه.

- مسجد إسكندر بقرية بالبستان بالدلنجات بمساحة ٢٦٠ مترا، بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون جنيه.

- مسجد فوزي حسين بالنوبارية بمساحة ١٥٠ مترا، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٢٠٠ ألف جنيه.

- مسجد التقوى أبو زيد بشمال التحرير بأبو المطامير بمساحة ١٧٠ مترا، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٣٥٠ ألف جنيه.

- مسجد الهدايا بقرية مورده دسونس بأبو حمص بمساحة ٣١٥ مترا، بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون ٥٠٠ ألف جنيه.

- مسجد سويف بقرية بسنتواي بأبو حمص بمساحة ٣٣٦ مترا، بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.

- مسجد كفر داود بوادي النطرون بمساحة ٤٧٢ مترا، بتكلفة إجمالية بلغت ٣ ملايين جنيه.

- مسجد أحمد محسن الغربية بقرية أحمد محسن بشبراخيت بمساحة ٢٠٠ متر، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و ٥٠٠ ألف جنيه.

- مسجد السناوي بقرية صدناوي بأبو المطامير بمساحة ٣٢٣ مترا، بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه.

- مسجد النور محطة ١ بقرية المعركة ببدر بمساحة ١٨٥ مترا، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٤٠٠ ألف جنيه.

- مسجد الرحمة الكبير بقرية خنيزه بكوم حمادة بمساحة ٦٣٢ مترا، (إحلال وتجديد)، بتكلفة إجمالية بلغت ٦٠٠ ألف جنيه.

وحضر أداء صلاة الجمعة، عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، وحازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد دمنهور، ومحمد أبو حطب وكيل وزارة أوقاف البحيرة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وقيادات الأوقاف والدعوة والقيادات التنفيذية والدينية والأمنية.