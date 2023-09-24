بيج رامي يعلن عدم مشاركته في مستر أولمبيا 2023

أعلن ممدوح السبيعي «بيج رامي»، اليوم الأحد، عدم مشاركته في النسخة القادمة من بطولة «مستر أولمبيا» لكمال الأجسام، والتي ستقام في شهر نوفمبر القادم.
وقال بيج رامي في تصريحات تليفزيونية: «بعد المشاورة مع فريقي قررت أخذ استراحة من المشاركة في مستر أولمبيا لهذا العام».
وأوضح رامي: «لا أفكر في اعتزال لعبة كمال الأجسام في الوقت الحالي، وسأعمل أكثر مع فريقي للبطولات القادمة».
يُذكر أن بيج رامي توج بلقب مستر أولمبيا مرتين متتاليتين في عامي 2020 و 2021، فيما احتل المركز الخامس في النسخة الماضية من البطولة.