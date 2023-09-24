 بيج رامي يعلن عدم مشاركته في مستر أولمبيا 2023 - بوابة الشروق
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بيج رامي يعلن عدم مشاركته في مستر أولمبيا 2023

محمد عاطف
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 2:06 ص | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 2:08 ص

أعلن ممدوح السبيعي «بيج رامي»، اليوم الأحد، عدم مشاركته في النسخة القادمة من بطولة «مستر أولمبيا» لكمال الأجسام، والتي ستقام في شهر نوفمبر القادم.

وقال بيج رامي في تصريحات تليفزيونية: «بعد المشاورة مع فريقي قررت أخذ استراحة من المشاركة في مستر أولمبيا لهذا العام».

وأوضح رامي: «لا أفكر في اعتزال لعبة كمال الأجسام في الوقت الحالي، وسأعمل أكثر مع فريقي للبطولات القادمة».

يُذكر أن بيج رامي توج بلقب مستر أولمبيا مرتين متتاليتين في عامي 2020 و 2021، فيما احتل المركز الخامس في النسخة الماضية من البطولة.


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