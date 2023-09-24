أشرف منصور: منح أوائل المحافظات بالجامعة الألمانية تمثل كافة أنحاء مصر وتهدف إلى تنمية الأقاليم

قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة لديها 11 برنامج للمنح الدراسية والبحثية، من بينها برنامج منح أوائل المحافظات والذي يشهد تمثيل كافة المحافظات، مضيفا أن الجامعة الألمانية لديها برامج منح كبيرة جدا للأوائل لكل الشهادات.

وأوضح خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة من محافظات مصر الحاصلين على المنحة الكاملة للدراسة بكليات الجامعة للعام الأكاديمي 2023-2024، أن عدد منح أوائل المحافظات للعام الجاري 54 منحة تغطي جميع أنحاء مصر، وأنه لفخر كبير للجامعة الألمانية المشاركة في التنمية على مستوى مصر من أقصاها لأدناها ومنتهى الفخر وبعد رحلة امتدت حوالي 20 عاما للجامعة الألمانية رأينا أولادنا أين هم.

وكشف عن الجديد في برامج المنح للجامعة الألمانية والمتمثل في تقديم برنامج منح ليس لأوائل الجامعة الألمانية بالقاهرة أو الجامعة الألمانية الدولية ولكن منح لجميع أوائل جامعات مصر، حيث يمكن لأي طالب من الأوائل على مستوى الجامعات المصرية، وحصل على تقدير سواء في فصل دراسي أو عام دراسي كامل التقديم على منحة الجامعة الألمانية والسفر خلال شهر فبراير ومارس المقبلين.

وأكد أن برنامج منح الأوائل في كفة الجامعات والذي تقدمه الجامعة الالمانية بشكل جديد يعد أحد برامج التنمية الجديدة وهو ما يعتبر تنمية جديدة لمصر، مستدركا: "نبحث على الأوائل بين 105 مليون لإتاحة التعليم وتطبيقا لمبادئ الجامعة التي تقوم على إتاحة التعليم وليس بناءا على القدرات المادية".

وقال إن خريج الجامعة الألمانية خريج على مستوى عالمي وخلال زيارته الأخيرة لبرلين لاستقبال أوائل الثانوية العامة بالتنسيق مع جريدة الجمهورية التقى عدد من الخريجين الذين يعملوا في شركات عالمية وكبيرة بل وبعضهم أسس لشركات خاصة به وبدأ يبحث عن خريجين جدد من الجامعتين الألمانية والألمانية الدولية في مصر للسفر والعمل معه.

ووجه حديثه لطلاب الثانوية العامة والحاصلين على منح أوائل المحاظفات أن مستقبل أي دولة يبدأ بكوادرها البشرية وبداية العام الدراسي هو بداية قصة نجاح لكل طالب وطالبة ويجب على كل طالب أن يدرك ما هي جذوره وعقب التخرج عليه أن ينفع أسرته أولا ثم محافظته وهي فلسفة منح الأوئل في المحافظلت أن يتعلم أبنائها ومنحهم فرص ومن ثم تحقيق التنمية في الإقليم وهو جزء من فلسفة أكبر وهي تنمية مصر بأكملها.