توقعات بأن يلغي سوناك جزءا رئيسيا من خط السكك الحديدية بالمملكة المتحدة قبيل مؤتمر المحافظين

من المحتمل أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قرارا بإلغاء جزء رئيسي من خط السكك الحديدية فائق السرعة "إتش إس 2"، هذا الأسبوع، مما سيضيف إلى سلسلة من التحولات السياسية الأخيرة، في الوقت الذي يُعِدّ فيه رئيس الوزراء حزب المحافظين للحملة الانتخابية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "أوبزرفر".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد عن الصحيفة، أنه من المقرر أن يلتقي سوناك هذا الأسبوع مع وزير الخزانة، جيريمي هانت، وقد يكشف عن قرار إلغاء الجزء الشمالي من خط سكة حديد "إتش إس 2"، قبل افتتاح مؤتمر حزب المحافظين بمانشستر في الأول من تشرين الاول/أكتوبر المقبل.



ويشار إلى أن هذه الوصلة التي تربط بين برمنجهام ومانشستر، تعد جزءا أساسيا من تعهد حزب المحافظين "بالتسوية" من أجل سد الفجوة الاقتصادية بين لندن في جنوب إنجلترا من ناحية، والمناطق الصناعية في شمال البلاد من ناحية أخرى.