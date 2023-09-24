أكد نادي ريال مدريد غياب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور عن مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة السادسة بالليجا، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو".

قال ريال مدير في بيان رسمي:" فينيسيوس جونيور لن يكون متاحا الليلة في مباراة أتلتيكو مدريد، اللاعب مصاب بالتهاب في المعدة وسيغيب عن القائمة".

وكان فينيسيوس جونيور ضمن قائمة ريال مدريد لمباراة الديربي للمرة الأولى بعد عودته من الإصابة، لكن أنشيلوتي فضل عدم المغامرة به إذا لم يكن في كامل جاهزيته البدنية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز السابع ولديه 7 نقاط فقط.