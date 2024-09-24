رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنسرع وتيرة عملياتنا الهجومية في لبنان

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الجيش سيسرع اليوم، وتيرة عملياته الهجومية في لبنان ويعززها.

وأضاف هاليفي، خلال تقييمه للوضع على جبهة جنوب لبنان: «لا يجب إعطاء حزب الله فترة راحة»، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان.

وزعم الإعلام العبري أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان، حيث يخزن حزب الله أسلحته.

كما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.

وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الاثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، تسببت في مقتل أكثر من 558، وإصابة نحو 1835 شخصا، ونزوح عشرات الآلاف.