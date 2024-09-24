شركات طيران عربية وعالمية تلغي رحلاتها إلى لبنان وإسرائيل

- مطار بيروت يلغي 30 رحلة جوية.. وخطوط أمريكية وألمانية تعلق رحلاتها

دفع الخوف بعد اتساع رقعة الصراع في المنطقة شركات طيران عربية وعالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة، وخاصة بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في أعنف قصف جوي على الإطلاق على خلفية الحرب في غزة.

وأعلن مطار بيروت الدولي على موقعه الإلكتروني، اليوم، إلغاء أكثر من 30 رحلة جوية من العاصمة اللبنانية وإليها. من جهتها، أعلنت شركة مصر للطيران، أمس، إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت والمقررة اليوم.

وقالت مصر للطيران، في بيان: "نظرًا للأحداث التي تشهدها دولة لبنان الشقيقة، فقد قررت الشركة إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت، الثلاثاء، الرحلة رقم MS713 والمقرر إقلاعها في تمام الساعة 5 صباحًا، وكذلك الرحلة رقم MS709 المقرر إقلاعها في تمام الساعة 9:15 صباحًا لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد"، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية. كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم أنها علّقت رحلاتها إلى بيروت حتى الأربعاء مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

بدورها، ألغت الخطوط الجوية التركية و"بيجاسوس" للطيران رحلاتهما المقررة من إسطنبول إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم.

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الأمريكية، إن طائراتها لن تطير إلى إسرائيل مرة أخرى حتى نهاية مارس المقبل. وأعلنت شركة الطيران الأمريكية "دلتا إيرلاينز" تمديد إلغاء رحلاتها من نيويورك إلى تل أبيب حتى 31 ديسمبر.

فيما أعلنت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم شركات الخطوط الجوية لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل الجوية ويورو وينجز، إلغاء رحلاتها من طهران وبيروت وتل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

كما أعلنت شركة فيرجين أتلانتيك البريطانية أنها ألغت جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها أمس. وأعلنت الخطوط الجوية الإيطالية "آي تي إيه" أن طائراتها لن تطير من إسرائيل وإليها هذا الشهر.

فيما ألغت شركة الطيران الوطنية في بولندا "لوت" جميع رحلاتها إلى إسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء، وعلقت رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر.