جنايات بنها تعاقب 9 متهمين وتبرئ 26 متهما في قضية انقلاب قطار طوخ بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ متهمين و6 أشهر لآخر، وغيابيا بمعاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد، و20 ألف جنيه ورد 9 ملايين جنيه.

كما أمرت المحكمة بعزل المتهمين من وظيفتها لمدة 3 سنوات بعد قضاء مدة الحكم، وبمعاقبتهما بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهم من تهم أخرى.

كما أمرت المحكمة بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم من تهم، ومعاقبة بالحبس لمدة 6 أشهر لمتهم وتغريمه 10 آلاف جنيه، وتحويله للمحكمة المدنية المختصة .

وأمرت المحكمة ببراءة 22 متهما من القضية حضورياً، وغيابيا ببراءة 4 متهمين بذات القضية .

يرجع أحداث الواقعة في منطقة سندنهور، دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلامياً باسم "حادث قطار طوخ"، والتي راح ضحيتها 25 شخصاً، وأصيب 152 شخصاً من ركاب القطار، حيث تأجلت لجلسة اليوم الرابع من دور شهر سبتمبر الموافق 24 سبتمبر، للنطق بالحكم.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم الأول والثاني عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، مما فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، ونتج عن ذلك مصرع 25 شخصاً، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظفاً عمومياً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18-4-2021، بوضع إمضاءات مزورة، حيث نسب توقيعاً زائفاً للمتهم الأول يفيد استلام الأخير لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 على خلاف الحقيقة، لاستكمال طاقم العمل وإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثالث عشر، بصفته موظفاً عمومياً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً في محررين رسميين، وهما نموذجي 281 أ ميكانيكا، و281 أ كهرباء عن يوم 18-4-2021، بوضع إمضاءات مزورة، ونسبها زوراً للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين، بما يفيد سلامة القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار.

كما أن المتهم الثاني والعشرون، بصفته موظفاً عمومياً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً في محررين رسميين، وهما نموذج 20 ت "شهادة صلاحية مسير القطار"، بوضع إمضاءات مزورة، ونسبها زوراً للمتهمين من الثالث والعشرين وحتى الثلاثين بما يفيد سلامة القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار.

كما ارتكب المتهم الـ31، بصفته موظفاً عمومياً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تزويراً في محررين رسميين، وهما نموذج 67 حركة، و70 تحذيري، بوضع إمضاءات مزورة، ونسبها زوراً للمتهم الأول بما يفيد تهدئة سرعة القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار.

وارتكب المتهم الـ32، بصفته موظفاً عمومياً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تزويراً في محرر رسمي وهو نموذج 67 حركة عن يوم 18-4-2021، بوضع إمضاءات مزورة، ونسبها زوراً للمتهم الأول بما يفيد تهدئة سرعة القطار على خلاف الحقيقة.

وارتكب المتهم الـ33، بصفته موظفاً عمومياً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تزويراً في محرر رسمي، بوضع إمضاءات مزورة، ونسبها زوراً للمتهم الأول بما يفيد استلام القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الأول والـ34، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثاني، حيث اتفقا معه على أن يضع توقيعاً ينسبه زوراً إلى المتهم الأول ومساعده المتهم الأخير، بأن أمده بالدفتر المعهود إليه الإشراف عليه، ومكنه من وضع التوقيع المزور مع علمه به.

فيما اشترك المتهم الأول مع المتهمين الـ31 والـ32 في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما نموذجي 67 حركة، و70 تحذيري عن يوم 18-4-2021، موضوع الاتهام المسند للمتهمين الـ31 والـ32، حيث اتفق معهم على وضع توقيع ينسبه زوراً للمتهم الأول مع علمه به.

كما اشترك المتهم الأول مع المتهم الـ33 في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 18-4-2021، موضوع الاتهام المسند للمتهم الـ33، حيث اتفق معه على وضع توقيع ينسبه زوراً له مع علمه به.

كما اشترك المتهمون من الـ14 وحتى الـ21 مع المتهم الـ31 في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما نموذجي 281 أ ميكانيكا، و281 أ كهرباء عن يوم 18-4-2021، موضوع الاتهام المسند للمتهم الـ31، حيث اتفقوا معه على وضع توقيع ينسبه زوراً لهم مع علمهم به.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الـ32 وحتى الـ30 اشتركوا مع المتهم الـ22 في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو نموذج 20 ت "شهادة صلاحية مسير القطار" عن يوم 18-4-2021، موضوع الاتهام المسند للمتهم الـ22، حيث اتفقوا معه على وضع توقيع ينسبه زوراً لهم مع علمهم به.

وأضاف أن المتهمين جميعاً فيما عدا الثالث حتى الـ12، والمتهم الأخير، استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات، فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الـ33 أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز المتهم الخامس والثلاثون جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز جوهراً مخدراً "الترامادول" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.