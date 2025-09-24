وزير التجارة الهندي يسعى لزيادة شراء الطاقة من أمريكا وسط استئناف محادثات التجارة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير التجارة الهندي بيوش جويال اليوم الأربعاء إن الهند ترغب في زيادة شراء النفط والغاز من الولايات المتحدة، وسط جهود لإقناع واشنطن بخفض الرسوم الجمركية على صادرات البلاد والتوصل لاتفاق تجاري، لوفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جويال في إحدى الفعاليات في نيويورك: "إننا نتوقع زيادة معدل تجارتنا مع الولايات المتحدة في منتجات الطاقة خلال السنوات المقبلة. ولكوننا أصدقاء حميمين وشركاء طبيعيين، ستعتمد أهدافنا الخاصة بأمن الطاقة بشدة على مشاركة الولايات المتحدة".

ويزور الوزير الولايات المتحدة لمقابلة نظرائه بعدما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 50 % على الصادرات الهندية الشهر الماضي.

ويهدف هذا جزئيا إلى معاقبة نيودلهي على مواصلة شراء النفط الروسي. وقلبت هذه الخطوة عقودا من الدبلوماسية الأمريكية مع الهند وجاءت وسط علامات مواتية بعد استئناف المحادثات التجارية.