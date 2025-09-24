رئيس لاتفيا: يجب الوصول إلى حل الدولتين والسلام العادل والشامل

قال رئيس لاتفيا إدجار رينكيفيتش، اليوم، إنه يجب العمل لمنع الحروب والبؤس والموت في العالم.

وأضاف رينكيفيتش، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: في الحروب يدفع الابرياء الاثمان والكارثة الإنسانية بغزة تتفاقم، ويجب العمل لوصول المساعدات الانسانية بشكل غير مشروط، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وشدد الرئيس اللاتفي على ضرورة العمل للوصول إلى حل الدولتين والوصول الى سلام عادل وشامل يحقق السلام لكلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

واستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة لليوم الثاني، اليوم الأربعاء، جلسة المناقشات العامة لأعمال الدورة الـ80 للجمعية، في مقرها بنيويورك.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: "معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، حتى يوم السبت المقبل، وتختتم يوم الإثنين.