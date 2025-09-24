اليابان تحث إيران على استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حث وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، إيران، يوم الثلاثاء (التوقيت المحلي لنيويورك)، على استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، خلال لقائه بنظيره عباس عراقجي.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأربعاء، بأن الخارجية اليابانية ذكرت أن إيوايا أكد – خلال توجهه بالطلب إلى عراقجي في نيويورك - على أهمية الحفاظ على حوار "متعدد الأطراف" بين طوكيو وطهران، في ظل التوترات المستمرة بالشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية، أعرب إيوايا عن أمل اليابان القوي في التوصل إلى "حل دبلوماسي"، ودعا طهران إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب إعادة فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة بنهاية الشهر الجاري، بحسب ما ذكرته الخارجية اليابانية.

وأضافت وزارة الخارجية أن عراقجي شرح موقف إيران من القضية النووية، خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان إيوايا التقى في وقت سابق بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، وأعرب عن دعم اليابان لجهود الوكالة من أجل إقناع إيران باستئناف التعاون مع الوكالة، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.