تدشين البرنامج التنفيذي لمبادرة صحّح مفاهيمك بين الأزهر الشريف وأوقاف مطروح

قال الشيخ حسن محمد عبدالبصير عرفة، مدير عام أوقاف مطروح، إنه تم تدشين البرنامج التنفيذي لمبادرة "صحّح مفاهيمك"، والتي تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاربة الأفكار المتطرفة، من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير.

وجاء ذلك خلال زيارته إلى مقر الإدارة العامة لمنطقة مطروح الأزهرية، وكان في استقباله الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمطروح.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تدشين البرنامج التنفيذي لمبادرة "صحّح مفاهيمك"، التي أطلقها الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تظل دومًا الابنة البارّة للأزهر، وتعمل تحت مظلته في الدفاع عن ثوابت الدين، ونشر الوعي الديني الصحيح بين فئات المجتمع كافة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بمطروح، أن المبادرة تُعَدّ خطوة مهمة وضرورية ينبغي تجسيدها على أرض الواقع، خصيصًا في المراحل التعليمية المختلفة، لما لها من دور فعّال في بناء وعي ديني وسلوكي سليم لدى طلاب المعاهد الأزهرية.

فيما تم الاتفاق على البدء الفعلي في تنفيذ المبادرة بالمعهد النموذجي، بحضور القيادات من الأزهر والأوقاف، يوم الخميس 25 سبتمبر.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الخطوات العملية التي تتخذها الدولة في إطار خطتها الاستراتيجية لنشر ثقافة التعايش وقبول الآخر، وتحصين الشباب من الوقوع في براثن التطرف والانحراف الفكري.