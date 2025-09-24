 إحالة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية في اتهامها بغسل أموال تحصلت عليها من المحتوى الخادش - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 4:49 م القاهرة
إحالة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية في اتهامها بغسل أموال تحصلت عليها من المحتوى الخادش

أحمد محفوظ
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 4:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 4:31 م

أمرت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال بالقاهرة الجديدة، إحالة المذيعة إنجي حمادة، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامها في غسل الأموال تحصلت عليها من أرباح فيديوهات خادشة للحياء.

ووجهت النيابة العامة إلى المذيعة إنجي حمادة تهمة غسل الأموال المتحصل عليها من نشاطها غير المشروع في بث فيديوهات تخدش الحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق كانت قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت بقبول استئناف "إنجي حمادة"، على حكم حبسها سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، والقضاء مجددًا ببرائتها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

