الخارجية الروسية: لافروف ناقش مع نظيره الأمريكي حل الأزمة الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزير سيرجي لافروف، ناقش مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، حل الأزمة الأوكرانية، وذلك في نيويورك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال البيان: "تبادل وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي وجهات النظر حول حل الأزمة الأوكرانية، بناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في أنكوريج. وتم التأكيد على اهتمامهما المشترك بإيجاد حل سلمي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "أكد لافروف استعداد روسيا للالتزام بالخطة المتفق عليها بين رئيسي البلدين في ألاسكا، بما في ذلك تنسيق الجهود مع الجانب الأمريكي لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني".

وتابع: "أكد الوزيران أهمية الاستفادة من الزخم الذي حققه الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) ونظيره الأمريكي (دونالد ترامب) في عملية تطبيع العلاقات الثنائية".

وأشار الجانبان إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستعادة عمل البعثات الدبلوماسية، واتفقا على مواصلة الحوار البناء بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية، بحسب البيان.

وأردف البيان: "الوزير (لافروف) أكد رفضه للمخططات التي تروج لها كييف وبعض العواصم الأوروبية بهدف إطالة أمد الصراع".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، قال في بيان، إن روبيو دعا، خلال اجتماعه مع لافروف اليوم الأربعاء، إلى وضع حد لإراقة الدماء في حرب أوكرانيا.

وجرى الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث "كرر روبيو دعوة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب إلى وقف أعمال القتل، وضرورة أن تتخذ موسكو خطوات ملموسة نحو حل دائم للحرب الروسية-الأوكرانية"، وفقا لما جاء في بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، دعما واضحا لأوكرانيا، فيما بدا أنه تغيير في موقفه من الحرب.

وكتب ترامب، بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن أوكرانيا "في وضع" يسمح لها باستعادة جميع أراضيها التي احتلتها روسيا.

وأضاف ترامب أن روسيا تبدو "نمرا من ورق" بعد قتال بلا هدف على مدى ثلاث سنوات ونصف".

ولطالما أشار ترامب إلى أن كييف قد تضطر إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب.