إيطاليا تتجه لتمديد فترة بقاء نظام دفاع جوي في إستونيا

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن إيطاليا سوف تبقي على نظام دفاع جوي في إستونيا لفترة أطول من المخطط لها ردا على الانتهاكات الروسية الأخيرة للمجال الجوي الإستوني.

وحاليا هناك مقاتلات جوية إيطالية ونحو 500 جندي متمركزين في القاعدة الجوية أماري في إطار "مهمة الشرطة الجوية التابعة لحلف الناتو في منطقة البلطيق" على طول حدود الحلف مع روسيا.

ونقلت شبكة أيه.آر.آر الإستونية اليوم الأربعاء، عن كروسيتو الذي زار القاعدة الجوية الأسبوع الجاري القول "نتيجة لانتهاك روسيا المجال الجوي الإستوني، قررت إيطاليا تمديد تواجد نظام سامب/تي وطائرات سي.أيه.إي.دبليو".

وقال الوزير: "إذا كانوا يتوقعون ردا فهذا هو الرد، نحن نعزز تواجدنا هنا".

وجرى نشر نظام سامب/تي الأرضي بعيد المدى في إستونيا أوائل العام الجاري وكان من المقرر أن يغادر في الأسابيع المقبلة. ولكن سيظل الآن حتى نهاية مهمة الشرطة الجوية الإيطالية التابعة للناتو في أوائل العام الجديد.

وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور: "هذا هو الرد الأول والواضح على الاستفزازات الروسية. إذا حلق الروس هنا مجددا ودخلوا مجالنا الجوي، فسوف يعرفون أنهم مراقبون من جانب نظام دفاع جوي بعيد المدى".

وبحسب السلطات الإستونية، دخلت ثلاث مقاتلات روسية المجال الجوي الإستوني لمدة 12 دقيقة تقريبا الجمعة الماضية قبل أن ترافقها طائرات "إف-35" إيطالية للابتعاد.عن مجال استونيا. ونفت روسيا هذا التوغل.