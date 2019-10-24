رئيس الزمالك لـ«محمد محمود» بعد إصابة الصليبي: ستعود أفضل من الأول

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة الى محمد محمود نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب اصابته للمرة الثانية بالرباط الصليبي أثناء مران الفريق أمس.

وقال مرتضى ، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم" ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "محمد محمود نجم مميز، ولديه إمكانيات رائعة، ولكنه يعاني من سوء حظ منذ انضمامه للأهلي".

وأضاف رئيس الزمالك، "محمد محمود سيعود أفضل من قبل، ومن كل قلبي أتمنى عودته سريعًا إلى الملاعب".

كان محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض لإصابة قوية، أدت إلى قطع في الرباط الصليبي كتشخيص من الأطباء المصريين، وتم إرسال الفحوصات إلى ألمانيا، للتعرف إلى التشخيص النهائي للإصابة.