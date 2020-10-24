إيطاليا تدرس فرض حظر للتجوال مع نشوب أعمال عنف خلال مظاهرات نابولي

توقع مراقبون إقدام الحكومة الإيطالية على فرض مزيد من الإجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا غدا الأحد ودراسة تقديم دعم اقتصادي إضافي، على الرغم من أن التهديد بفرض قيود مشددة ، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتجاوزت الإصابات الجديدة أمس الجمعة 19 ألف حالة، بعد يوم من فرض نابولي وهي المدينة الأكثر تضررا في إيطاليا حظرا للتجوال ليلي، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، مما ساهم في احتجاجات عنيفة.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي استبعد مرارا إغلاقا وطنيا جديدا، فإن الخيارات نفدت لديه، حيث أن الإجراءات الأخف لم تكن كافية للحد من الإصابات

ومن جهة أخرى، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 484 ألفا و869 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 37 ألفا و59 حالة وفاة. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 261 ألفا و808 من المصابين .

وأعلنت السلطات فى إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كوروناقبل نحو 38 أسبوعا.