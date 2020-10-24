قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن معظم المنافسات الفردية في انتخابات مجلس النواب تشهد منافسات ساخنة.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن متابعته لانتخابات لمجلس النواب لم تختلف إطلاقًا بعد توليه عضوية مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه يتابع التقارير الواردة من محافظات المرحلة الأولى الـ14.

وأشار إلى وجود مشاركة من الناخبين بغض النظر عن مواقفهم واهتماماتهم، متوقعًا زيادة إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني؛ لعوامل أبرزها تعود كثيرين على إنجاز الأشياء في اللحظة الأخيرة.

وعما تبثه القنوات المغرضة من شائعات، أوضح رئيس تحرير الشروق أن وظيفة هذه القنوات تنتهي لو لم تفعل ذلك، مضيفًا: «على الناس ألا ينشغلوا كثيرًا بهذه القنوات، والرد الحقيقي يكون عبر تشكيل المجالس بأفضل صورة جيدة وممكنة».

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح اليوم السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى على مدار يومي السبت والأحد.