البنك الأهلي يؤكد جاهزيته لتحقيق بداية مختلفة بالدوري الجديد

أكد كريم حسن شحاتة المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، على جاهزية فريقه للبداية التي وصفها بالقوية في النسخة المقبلة ببطولة الدوري.

وأضاف كريم شحاتة خلال تصريحات تليفزيونية: "أحب أن تكون المباريات في بداية الموسم قوية فتدخل اللاعبين في (المود) سريعًا، فسنواجه طلائع الجيش تحت قيادة عبدالحميد بسيوني وهو فريق مميز لديه لاعين محترمين وأبرم تعاقدات محترمة، ولدينا الأهلي في الأسبوع الثاني ثم الإسماعيلي وبعده سيراميكا كليوباترا ثم الزمالك ولابد أن يكون لديك الطموح".

وتابع المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي: "تعاقدنا مع أكثر من لاعب مثل أحمد العش الذي سيكون مفاجأة، وأسامة فيصل معارًا من الزمالك وإن شاء الله يحصل على فرصة أكبر ويكون من هدافي الدوري، وكذلك جناح الأهلي شادي رضوان معارًا وغيرهم".

وأتم تصريحاته بالإشارة إلى أن فريقه حقق هدفه في الموسم الماضي بالبقاء في الدوري، قائلاً: "نريد تحقيق مركز متقدم في الدوري خلال الموسم المقبل، لذا استعدينا جيدًا ودعمنا صفوفنا ونظمنا معسكرين في برج العرب والقاهرة، وخضنا مباريات ودية وصلتنا لحالة بدنية وفنية مميزة".