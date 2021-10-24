تعليم الغربية يكرم الطلاب المتفوقين والمعلمين ومديري المدارس المتميزين بمركز شباب برما

حضر المهندس ناصر حسن ، وكيل التربية والتعليم بالغربية ، حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمعلمين ومديري المدارس المتميزين ، والذي تم مساء أمس بمركز شباب برما.

عبد الفتاح عبده ، مدير إدارة الأمن بالمديرية ، ومحمد فتوح ، مدير إدارة الأمن بالمديرية والمستشار ، عبد السلام الذهبي ، رئيس الشرفي لمركز شباب برما ، والدكتور خالد الشرقاوي ، نائب رئيس مجلس إدارة طنطا ، ومحمد شمس الذهبي ، نائب رئيس مجلس إدارة مدينة طنطا ، ومحمد شمس الذهبي رئيس مجلس إدارة مركز شباب برما ، والدكتور إبراهيم شبل إمام مسجد الشيخة صباح بطنطا ، ون القس إنجيلوس لبيب راعي كنيسة مارجرجس ببرما ، والقارئ الشيخ محمد أبو العنين غلوش ، مهندس محمد عبد الرحمن الذهبي مدير مركز شباب برما.

وأشاد الوزارة بالجهود التي يبذلها مساعدها والمعلمين من أجل تقديم المساعدة من أجل صقل عقول الطلابهم ودفعهم للأمام.

كما وزع وكيل الوزارة ، شهادات التقدير والدروع ، تكريما للطلاب المتفوقين والمعلمين ومديري المدارس المتميزين.