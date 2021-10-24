 إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات تسمم في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات تسمم في كفر الشيخ

مقر محافظة كفر الشيخ
مقر محافظة كفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 6:53 م | آخر تحديث: الأحد 24 أكتوبر 2021 - 6:53 م
أصيب 4 أشخاص من أسرة بحالة تسمم؛ لتناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم بحي القنطرة البيضاء، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لعمل الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ اشارة باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام لـ4 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بحالة تسمم، لتناولهم وجبة إفطار مسممة، وتم إجراء الاسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التقرير الطبي، أن الحالات المصابة هم الطاهرة محمد عبدالحي، 50 سنة، وشيماء صابر محمد، 25 سنة، وياسمين عادل هنداوي، 25 سنة، ومحمد صابر أحمد، 234 سنة، وجميعهم من حي القنطرة البيضاء، وحالتهم مستقرة.

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