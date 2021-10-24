قوات الجيش اليمني تشن هجوما مباغتا على مواقع الحوثي غربي تعز

شنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، هجوما مباغتا على مواقع المتمردين الحوثيين غربي مدينة تعز، عقب سيطرة الجيش على محور المحافظة العسكري، بقيادة القوات المشتركة وعلى رأسها العميد الركن طارق صالح.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان أوردته قناة "اليمن الفضائية"، أن "قوات الجيش بدأت بشن هجوم على مواقع لمليشيات الحوثي في وادي حذران والصياحي والتبة السوداء غربي مدينة تعز، وكبدتها خسائر كبيرة".

وأكد المركز سقوط عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية بين قتيل وجريح.

وأضاف أن "استمرار تصعيد الحوثيين نحو مدينة مأرب الغنية بالنفط، ورفضهم لفرص السلام، فرض على التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها، بدء معركة تحرير محافظتي الحديدة وتعز، وصولا إلى استعادة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء".