قبول 891 مرشحا للانتخابات البرلمانية في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول 891 مرشحا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقررة يوم 17 ديسمبر القادم، فيما حدد مساء اليوم الإثنين كآخر أجل لتقديم مطالب الترشح.



وقالت الهيئة إن عدد الرجال الذين تم قبولهم بلغ 774 مرشحا ، فيما بلغ عدد النساء 117، حتى يوم أمس الأحد.



ويغلق باب الترشح عند الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي (الساعة 17 بتوقيت جرينيتش).



وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021 وحله البرلمان وتعليقه لاحقا العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة.



وعلى عكس الدورات الانتخابية السابقة تجرى الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القائمات، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه الرئيس سعيد.



ولقبول مطالب الترشح يتعين على كل مرشح جمع تزكيات لا تقل عن 400 من الناخبين، نصفها من النساء، على أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما، عن 25% من إجمالي عدد التزكيات.



ولقي القانون الانتخابي انتقادات من المعارضة بسبب التعقيدات في جمع التزكيات ومخاطر تسرب المال الفاسد لشراء تلك التزكيات التي يقع توثيقها في سجلات البلديات.



وقلص القانون الانتخابي الجديد عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 165.



وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعتها الانتخابات واتهمت الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي وجمع صلاحيات واسعة في نظام الحكم الجديد الذي أرساها في دستور 2022 وعرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو الماضي.